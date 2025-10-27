Roxana Muñoz se lanzó con todo contra Kike Acuña, el padre de su hija, luego de que el exfutbolista estuviese presente en Primer Plano, donde lo acusó de no asistir a mediación y de pagar de forma atrasada la pensión de alimentos.

El actual participante de Fiebre de Baile estuvo presente en el estelar de farándula de CHV, donde habló de sus adicciones y de cómo le ha dado un giro a su vida. Tras esto, la exparticipante de Año 0 utilizó sus redes para enviar un mensaje a Acuña.

Roxana Muñoz se lanza contra Kike Acuña

A través de un registro en su cuenta de Instagram, comenzó señalando: “No quiero perder la oportunidad para que ojalá le pregunten por qué no se presentó el jueves pasado a la mediación, que yo con mucho esfuerzo organicé. Nos dejó a todos esperando por mucho rato. No contesta el teléfono”.

“El próximo jueves tenemos una última oportunidad para esta mediación. Por favor, díganle que se presente o que me conteste el teléfono, para llegar a acuerdos por temas de nuestra hija“.

Asimismo, comentó que Acuña paga una pensión, pero con atraso y que es insuficiente para solventar los gastos de la hija en común. “Él hace siete años que yo lo demandé, y da una pensión, sí, la da, la paga atrasada, sí; ¿es poca plata?, sí”.

“Estoy sola con mi hija, sacándonos la cresta para salir adelante. Es fácil para una persona que deja niños botados reinventarse, pero para una mujer es difícil sacar adelante sola a sus hijos”.

En el espacio de televisión, Acuña, que jugó en clubes como Universidad Católica, Feyenoord de Róterdam y Universidad de Chile, señaló que regaló 7 casas a sus amigos y que cuando necesito de su ayuda, ellos no estuvieron, y agregó que siempre ha pagado la pensión de sus hijos, incluso cuando pasaba por una crisis económica.

Ante estas declaraciones, Roxana reaccionó señalando: “¿Siete casas? Este gallo piensa que la gente es hue… (…) No creo que la gente sea tan ingenua de creerle a este tipo. Creo que la gente tiene memoria de todo el daño que él hizo, no solo por el alcohol, sino también psicológico, a sus exs, a Carla Jara, a mí”.

“No solamente borracho hacía daño, sino que sobrio también. No sé qué cree este tipo al ir a sentarse a un programa a mentir”.

