El cuadro brasileño utilizó particulares formatos en sus redes sociales para comunicar la extensión del contrato con el antofagastino.

Se hizo oficial. Tras casi un mes y medio de negociaciones, con ofertas millonarias desde Arabia Saudita entre medio, Flamengo llegó a un acuerdo total para extender el contrato del chileno Erick Pulgar hasta el 31 de diciembre del 2029.

Pero el cuadro brasileño no se limitó a anunciar la noticia con un sencillo posteo en redes sociales, con su imagen y la noticia de su renovación. Es que decidió apelar a la creatividad mediante dos videos para comunicar la buena nueva a sus seguidores.

El primero de ellos fue con una niña llamada Diana, quien mostró la camiseta que le regaló Pulgar y no dudó en calificarlo como su “superhéroe“, para luego mostrar imágenes del encuentro en el campo de entrenamiento del Flamengo y el pedido entre lágrimas para que el club le renovara contrato. La hicieron feliz.

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A punta de memes: Flamengo confirma renovación de Pulgar

Posterior a ello, en su canal de oficial de YouTube, con más de 8.3 millones de suscriptores, le mostraron al antofagastino una serie de memes con su figura desde TikTok, los que causaron risas en el futbolistas y explicaciones de sus gestos.

Ante la pregunta de Flamengo si es que se había sentido querido en otro club, Pulgar respondió con sinceridad que “la verdad es que no, y es por eso que seguimos aquí. Yo quiero estar aquí, mi familia quiere estar aquí, soy feliz aquí y como estoy hoy, mi relación con los hinchas es sólo felicidad”.

Los números del chileno en Brasil

El volante nacional llegó al cuadro carioca el 29 de julio del 2022, que pagó a la Fiorentina por su traspaso casi US$3 millones de dólares. En cuatro años, logró ganar todos los títulos posibles con la camiseta rubronegra.

La Copa Libertadores 2022 y 2025, tres campeonatos estaduales (2024-25-26), la Copa de Brasil 2024, la Supercopa de Brasil 2025, el Brasileirão 2025, la Copa Interamericana 2025 y la FIFA Challenger Cup 2025, son los 10 títulos que ganó Pulgar con Flamengo.

En cuanto a sus números, el oriundo de Antofagasta disputó hasta ahora un total de 12.140 minutos en cancha durante 165 encuentros a nivel local e internacional, donde registra seis goles y nueve asistencias, además de recibir 57 tarjetas amarillas y dos expulsiones.

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En síntesis