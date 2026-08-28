El portero sufre con complicaciones físicas por lo que Fernando Gago prepara una variante en la formación titular.

Universidad de Chile sigue complicada con las lesiones, donde ahora es Gabriel Castellón quien encendió las alarmas, en la previa al compromiso ante Universidad de Concepción por la Liga de Primera 2026.

El portero no pudo realizar el entrenamiento de la jornada del jueves con sus compañeros en el Centro Deportivo Azul, por dolencias físicas que tuvieron que ser estudiadas.

Por lo mismo, ahora se conocieron detalles de su situación, lo que, lo dejan muy lejos de ser un aporte para el partido del fin de semana en el estadio Ester Roa de Concepción.

Gabriel Castellón fue duramente criticado en el Superclásico. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Los detalles de la lesión de Gabriel Castellón en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la situación de Gabriel Castellón, quien está con las alarmas encendidas en Universidad de Chile en la Liga de Primera.

“Castellón tiene un microdesgarro en el aductor izquierdo, que no le permitieron entrenar en la jornada del jueves con sus compañeros en el CDA“, explicaron en el detalle.

“Con esto, están a la espera de una decisión los arqueros Cristopher Toselli, quien no ha sumados minutos esta temporada en el torneo, además de José Alburquenque, meta de la juvenil que volvió de préstamo desde Lota Schwager”, explicaron.

Una decisión que tendrá que tomar Fernando Gago en los entrenamientos del viernes y sábado antes de volar a Concepción, por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.