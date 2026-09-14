El propio jugador confirmó las conversaciones y las ganas de seguir, manteniendo el pedido de Gago a la dirigencia azul.

Universidad de Chile todavía celebra la victoria por 3-0 ante Deportes La Serena, que marcó al plantel antes del receso de Fiestas Patrias y fecha FIFA que tendrá al Liga de Primera 2026.

Un periodo que servirá también para apurar el pedido de Fernando Gago para la temporada 2027, que tiene que ver con asegurar las renovaciones de gran parte de su plantel.

Por lo mismo, uno de los jugadores que está cerca de un nuevo vínculo confirmó públicamente estas conversaciones, dejando en claro que su objetivo es seguir en la U: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez es titular con Fernando Gago en la U. Foto: Hernan Contreras/Photosport

ver también El primer pedido de Fernando Gago para U de Chile en la temporada 2027: “Que se queden todos”

Ramírez espera renovar con la U

Universidad de Chile alista más renovaciones de sus jugadores, siendo una de las que más se acerca a tener un resultado positivo, la del defensor Nicolás Ramírez, quien es titular con Fernando Gago.

Así lo confirmó el propio jugador tras la victoria de la U ante La Serena, donde por primera vez aseguró que están conversando con el club de manera de extender su vínculo.

“Hace poco estamos, hace un par de semanas estamos hablando”, confirmó el defensor que es uno de los favoritos del técnico argentino en la defensa de su plantel.

“Creo que las cosas van bien encaminadas, pero bueno, es una negociación de las dos partes y vamos a ver cómo, cómo se da”, finalizó Ramírez.

Mira sus declaraciones: