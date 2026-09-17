Córdova adelantó la defensa que proyecta para el Mundial 2030 y explicó la ausencia del delantero de O’Higgins en La Roja.

Nicolás Córdova ya comienza a proyectar el futuro de la Selección Chilena. El entrenador realizó una extensa exposición ante los medios de comunicación, donde abordó las decisiones de su última nómina y entregó detalles del proyecto que prepara con miras al Mundial 2030.

El técnico explicó que uno de sus objetivos es dar experiencia internacional a futbolistas que todavía tienen pocos partidos con La Roja, pensando en el próximo proceso clasificatorio.

Córdova reveló que se reunió con Erick Pulgar, pero el volante decidió seguir enfocado en Flamengo y aún se desconoce si volverá a La Roja.

Córdova sorprende con explicación por ausencia de Castillo.

¿Cuál es la defensa ideal de Nicolás Córdova para el Mundial 2030?

Una de las principales novedades de la exposición fue la proyección del entrenador para la próxima Copa del Mundo.

Córdova entregó los cuatro nombres que, a su juicio, deberían conformar la defensa de Chile en 2030: Felipe Faúndez, Iván Román, Ian Garguez y Gabriel Suazo

Sin embargo, esta línea defensiva todavía no ha disputado un partido junta con la camiseta de la Selección Chilena.

El técnico también planteó que espera incorporar futbolistas de la generación 2010 de cara al Mundial 2030 y que, para 2034, existan jugadores de 21 años convocados regularmente.

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¿Por qué Arnaldo Castillo no fue convocado a La Roja?

Otra de las consultas estuvo relacionada con Arnaldo Castillo, delantero de O’Higgins que quedó fuera de la última convocatoria.

Córdova explicó que, a sus 29 años, considera que el atacante se encuentra en una “edad avanzada” para comenzar a sumar sus primeros partidos internacionales, tomando en cuenta el proyecto de renovación que busca desarrollar.

Finalmente, el entrenador señaló que Zidane Yáñez podría sumar minutos en Norteamérica pese a participar como invitado. También reveló que Roberto Risnaes estaba considerado, pero su cambio de club complicó el llamado.

En resumen…