En plena transmisión, los hinchas mexicanos le lanzaban de todo para burlarse por el resultado del partido en el estadio Azteca.

Los hinchas de la selección de México están en la mira de las autoridades en el Mundial 2026 por su comportamiento, aunque luego de la victoria por 2-0 ante la selección de Ecuador pasó a mayores.

Todo por una cobarde agresión sufrida por el equipo periodístico de Teleamazonas, quienes comentaban el partido en plena transmisión en el estadio Azteca, donde les comenzaron a lanzar vasos con cerveza.

Una situación que pasó de un momento divertido para los eufóricos aficionados, a uno de tensión, luego de que uno de los elementos le cayó en el rostro a José Carlos Crespo.

Si ya tienes un favorito para levantar la copa, puedes consultar cómo evolucionan las apuestas al ganador tras los resultados de las semis.

José Carlos Crespo fue agredido con un vaso de cerveza.

ver también El mensaje de despedida Sebastián Beccacece en Ecuador tras el Mundial: ¿Apunta a la selección chilena?

La prensa ecuatoriana pagó el festejo de México

La prensa ecuatoriana ha advertido a la FIFA situaciones en el comportamiento dentro de los estadios, con gente ejerciendo la labor, como pasó en el triunfo de México ante Ecuador en el estadio Azteca.

Gissella Buendía estaba junto a Alfonso Laso Ayala y José Carlos Crespo, cuando les comenzaron a lanzar cerveza y vasos, en plena transmisión una vez que finalizó el partido.

“La gente que se aprovecha en la zona donde está el palco de prensa, lanzándonos cerveza en la parte de arriba y ahora que estamos al aire volvieron a lanzar”, explicó Buendía.

Estaban detallando la extrema situación en Ciudad de México, cuando se pudo captar en la imagen cuando un vaso le da con todo en el rostro de su compañero de equipo.

“Acaban de lanzar un vaso vacío en el rostro de José Carlos, le hemos dicho a la policía hace rato. Es de cobardes, ignorantes, no es necesario, porque fueron superiores futbolísticamente, pero el trato innecesario para la prensa que viene hacer su labor”, replicó.

Mira el video: