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Fútbol Internacional

Claudio Bravo se pone firme y le hace “invitación” a Pulgar a la selección chilena: “Si tienes un problema…”

El dos veces campeón de América le dijo sus verdades al hombre de Flamengo, quien sigue borrándose de la Roja en las últimas nóminas.

Por Nelson Martinez

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El capitán histórico de la Roja alzó la voz por el Caso Pulgar.
© Photosport.El capitán histórico de la Roja alzó la voz por el Caso Pulgar.

Erick Pulgar en el centro de la polémica en la selección chilena, luego de su nueva ausencia en una nómina del equipo de Nicolás Córdova. Ante la información de que se borró por las críticas recibidas, el propio jugador llamó a poner énfasis en el nuevo proceso.

“Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, dijo en sus redes sociales. Y fue Claudio Bravo quien salió al paso de la polémica y se las cantó clarita al hombre del Flamengo.

El capitán histórico de la Roja dijo en ESPN F90 Chile que “hace mucho tiempo, Erick es el mejor jugador chileno que tenemos, el que ha conseguido los mejores logros últimamente. Mi invitación hacia él es que tiene que estar en este momento”.

Bravo “le tira las orejas” a Pulgar

Claudio Bravo sacó a relucir su eterna jineta en la selección chilena y le dejó un claro mensaje a Erick Pulgar. El ahora comentarista de ESPN Chile llamó a dejar atrás las polémicas y sumarse al bien común de jugar por la Roja.

“(Pulgar) tiene un bagaje increíble en Brasil. Estamos hablando del mejor jugador del mejor jugador en su posición en Sudamérica hoy en día, es él y es chileno, ¿por qué no tiene que estar?”, reclamó.

Ante la consulta de cómo convencer al nacido en Antofagasta, Bravo le dio su receta a Nicolás Córdova y compañía diciendo que la clave es ir “blindándolo, ayudándolo a que el cuerpo no le afecte”.

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“Si tiene un problema a nivel de prensa, oye ‘ayudémoslo a que tenga esa sensación positiva y no negativa’. Cuando tienes un jugador de esta envergadura, potencias mucho varias áreas del juego e internas, pero no tenerlo es un desperdicio gigantesco”, cerró.

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