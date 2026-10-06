La Roja va por su primer triunfo de esta accidentada serie de amistosos bajo el mandato de Nicolás Córdova.

Chile cierra una gira por Norteamérica marcada por problemas. Esta vez, los nacionales se miden en México intentando cerrar la fecha FIFA con una victoria.

Los dirigidos por Nicolás Córdova han tenido muchas polémicas. Desde acusaciones de racismo, peleas entre compañeros, salida de Marcelino Núñez y duros cuestionamientos para el entrenador interino. Solo un triunfo acallará los murmullos.

¿Dónde ver a Chile vs México?

El encuentro amistoso internacional podrá ser visto en TV abierta por Mega, mientras en streaming estará disponible en la aplicación MegaGO.

¿A qué hora juega La Roja?

El duelo entre Chile y México será este martes 6 de octubre a las 23:30 horas, en Los Angeles Memorial Coliseum de California, Estados Unidos.

Un triunfo para el honor

Lo de Chile difícilmente podría ser peor, aunque nunca se sabe. Nicolás Córdova enfrenta más dudas que nunca. No ha sido capaz de darle estabilidad a La Roja y además de problemas futbolísticos, ahora también ha sumado problemas disciplinarios.

La salida de Marcelino Núñez no ha sido aclarada del todo, pero demuestra que al ambiente interno no es bueno. En la cancha, Chile cayó por 1-0 ante Canadá y 4-2 ante Estados Unidos. La imagen deportiva no ha sido positiva y urge que llegue un entrenador definitivo.

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Con técnico interino criticado, jugadores cuestionados por el propio Córdova, La Roja saldrá a enfrentar a México para intentar ganar su último amistoso de esta caótica fecha FIFA. Al menos un triunfo podría endulzar el amargo presente de la selección chilena.