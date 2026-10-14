El actor nacional acompañó a su hijo fanático a La Bombonera, pero no escapó de los comentarios de los hinchas argentinos.

Boca Junios no pudo en la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde perdió por 1-0 ante Vasco da Gama con mucha presencia de chilenos dentro y fuera de la cancha.

Si bien Carlos Palacios y Williams Alarcón fueron fuertemente criticados por los hinchas, además de las polémicas del árbitro Piero Maza, otro nacional también se hizo presente.

Benjamín Vicuña acompañó a su hijo a ver el duelo en La Bombonera, donde fue entrevistado por el medio Olé, quienes destacaron su participación en las tribunas, aunque a los hinchas en redes no les gustó mucho.

Boca perdió la primera semifinal de Copa Sudamericana. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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“Más cabeceador que Zamorano”

Vistiendo un gorro con una gallina, acompañando a su hijo, Benjamín Vicuña estuvo presente en el último partido de Boca Juniors que fue derrota 1-0 ante Vasco por la semifinal de la Copa Sudamericana.

“No, no es primera vez, estoy acompañando a mi hijo que es fanático. Ojalá que sea un lindo triunfo, con la hinchada, por la gente que se lo merece”, explicó en el video, quien en Chile es fanático de Colo Colo.

Eso sí, en los comentarios apareció el ingenio de los fanáticos quienes destacaron los dones goleadores del actor chileno, incluso que ha sido más cabeceador que Iván Zamorano.

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