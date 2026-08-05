El actual mandamás del organismo busca seguir en el cargo, donde sigue cuestionado tras intentar vender la Copa del Mundo.

Sigue la polémica en torno a Gianni Infantino. El actual presidente de la FIFA es cuestionado por su plan de vender el Mundial a empresarios, lo cual fue tajantemente rechazado por las federaciones de fútbol.

Tras el último portazo de la UEFA, la reelección del mandamás de la FIFA está en duda, ya que ha perdido apoyo en las federaciones. Es más, se habla de que impulsarán un nuevo candidato.

Luego de eso, el medio británico The Times dio el batacazo al revelar que el suizo tomó una última medida para salvar su continuidad. Ahí apunta al Mundial 2030, el cual tiene sedes confirmadas.

¿Aceptará? Querido país y el salvavidas para Infantino

Según la citada fuente, Gianni Infantino le ofreció la final del Mundial 2030 a Marruecos, quien tiene a una de las selecciones revelación de las últimas copas del Mundo.

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El Mundial 2030 se disputará en múltiples sedes. Todo partirá en Argentina, Paraguay y Uruguay, las cuales albergarán los duelos iniciales para conmemorar los 100 años del torneo.

Tras la acción en Sudamérica, rápidamente la Copa del Mundo pasará a jugarse entre España, Portugal y Marruecos. Ahí inicialmente los hispanos asomaban como candidatos a quedarse con la sede de la gran final.

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Ahora resta esperar la respuesta de Marruecos al ofrecimiento de Infantino y saber si el controvertido presidente de la FIFA seguirá su mandato. Por ahora sigue perdiendo terreno para mantenerse en el cargo.