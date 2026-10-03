El King alabó el momento por el que pasa el delantero de los albos, que viene de darle la victoria a su equipo ante Puerto Montt.

Colo Colo dio un paso importante en su deseo de seguir compitiendo en la Copa Chile, porque venció a Deportes Puerto Montt en el partido de ida de los cuartos de final, jugado en el estadio Chinquihue.

Los albos tienen ventaja para la revancha, ya que ganaron por 1-0 en el sur del país, gracias al solitario gol del delantero Lautaro Pastrán, cuando se jugaba el tiempo de adición.

El atacante argentino, que cuenta con pasaporte chileno, fue alabado por Arturo Vidal, quien señaló que el formado en Everton tiene todas las condiciones para ser citado en la selección chilena.

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Arturo Vidal apuesta por Lautaro Pastrán para la Roja

El King sigue con sus comentarios en su canal de Youtube El Reinado de Vidal, donde ahora le tocó analizar el momento de Pastrán, quien no ha sido considerado por Nicolás Córdova para el equipo chileno, a pesar de su buen rendimiento en 2026.

Al capitán albo le preguntaron por el 10 de Colo Colo y señaló que “si sigue aumentando su nivel está para jugar en la Selección. Es un muy buen jugador”.

Lautaro Pastrán celebra su gol en Colo Colo ante Puerto Montt. Foto: Nicolas Klein/Photosport

“Yo creo que con el tiempo Pastrán podría ir a la Selección. Todo depende de cómo siga jugando, de cómo se siga sintiendo . Que siga demostrando que está bien y que puede competir”, cerró Vidal.

Colo Colo se alista para la revancha contra Deportes Puerto Montt, y luego, para el cierre de la Liga de Primera, torneo que lidera con 12 puntos de ventaja.

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¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la Copa Chile?

El partido de revancha por los cuartos de final de la Copa Chile entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se jugará este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 20:30 horas jueguen en el estadio Monumental.