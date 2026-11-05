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Fútbol Internacional

Sigue el escándalo: Hernán Barcos desclasifica encuentro con la señora de Guede tras pelea

Delantero goleador en Sudamérica desclasificó encuentro posterior con la mujer del ex DT de Colo Colo. Dice que siempre primó el respeto y descueró al entrenador.

Por Nelson Martinez

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Hernán Barcos tuvo dos enfrentamientos con Guede en el triunfo del Cristal sobre Alianza Lima.
© Captura L1MaxHernán Barcos tuvo dos enfrentamientos con Guede en el triunfo del Cristal sobre Alianza Lima.

Hernán Barcos y Pablo Guede fueron parte de la pelea del año en el fútbol peruano. Durante el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, ambos se enfrentaron dentro y fuera de la cancha.

Con round que terminó a la salida de camarines, el icónico goleador argentino contó su verdad. Ahí le dio con todo al ex entrenador de Colo Colo, quien hoy dirige a Esteban Pavez en Alianza Lima.

“Al terminar el partido, salgo y paso por la parte de los vestuarios y saludo uno por uno al staff de Alianza porque les tengo cariño y respeto (…) De la nada veo que viene Pablo (Guede) y me dice: ‘Pégame, pégame’”, dijo el goleador al programa Fútbol Como Cancha.

Hasta la señora de Guede salió al baile

Siguiendo con su relato en el citado programa, Hernán Barcos desclasificó un diálogo con la mujer de Pablo Guede. Ahí explica que siempre apeló al respeto, a pesar de la salida de cadena del DT.

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“Le dije: ‘Señora, un gusto’. Lo saludé a su marido, como a cualquiera. El maleducado me saca la mano. ‘Quédese tranquila porque no le falto el respeto a nadie’. Y me fui”, explicó el goleador.

Finalmente, el ariete argentino dijo que cuando Guede lo quiso enfrentar a golpes, tomó la postura más pacífica, a pesar de los videos en que se ven a ambos siendo separados.

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“Yo le digo: ‘¿Qué te voy a pegar? No te hice nada y anda para allá’. Ahí pasa una mujer y me dice: ‘Nunca sabes nada’. Algo así. No me acuerdo bien”, cerró Hernán Barcos.

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