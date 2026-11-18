Pese a que tras el duelo de Chile con Colombia volvió a ponerse su nombre para ser el próximo técnico de La Roja, el propio español dejó en claro qué quiere para su futuro".

Dentro de la larga lista de nombres que aparecieron en el último tiempo para ser el próximo entrenador de la Selección Chilena, estaba el nombre del español Rafael Benítez, que alcanzó sus máximos logros con Valencia y Liverpool.

Tras su último trabajo en el Panathinaikos griego, quedó sin trabajo en mayo de este año, se reflotó su nombre como opción en medios como ESPN. Incluso, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, reconoció en su momento que “quería venir, pero es imposible”.

Ahora fue el propio Rafa Benítez quien concedió una entrevista al medio The Athletic, donde dejó en claro que el próximo paso en su carrera no lo quiere dar en selecciones como Chile. “Mi prioridad es la Premier League“, manifestó el español.

“En general, la Premier League tiene más dinero y puede fichar a los mejores jugadores. Hay equipos fantásticos en España e Italia, pero me gusta el ambiente de la Premier League“, cerró el madrileño para que su nombre se descarte de una vez para La Roja.

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Sin Rafa Benítez: Las opciones para dirigir a Chile

Lo que se menciona en el ambiente es que el gerente de selecciones, Felipe Correa, presentará en febrero del 2027, cuando se constituya la nueva directiva de la Federación de Fútbol de Chile, una lista reducida de tres nombres para ser el próximo técnico.

Hasta el momento los dos principales nombres que se conocen como candidatos para la Selección son Manuel Pellegrini, actualmente en el Betis español, y Gustavo Álvarez, hoy en Liga de Quito. El tercero todavía no se conoce, aunque hay otras alternativas.

Ahí aparecen nombres como Gustavo Quinteros, Nicolás Larcamón, Julen Lopetegui, e incluso Fernando Ortiz, campeón esta temporada con Colo Colo, pero no son parte de la lista chica de la ANFP.

En síntesis