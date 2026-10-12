El Ingeniero no se cansa de hacer historia con los Verdiblancos en el fútbol español.

Manuel Pellegrini es una leyenda absoluta para Real Betis. A pesar de esto, en cada partido sigue agrandando su legado en La Liga y nuevamente entró en la historia grande del club.

El Ingeniero suena muy fuerte para llegar a la selección chilena, pero más parecer ser el sonido del deseo de los hinchas y especialistas, que algo con un sustento real. Su momento es España es muy bueno y difícilmente lo dejará cuando en la ANFP ni siquiera hay claridad.

El Betis de Pellegrini hace historia

En la última fecha de La Liga, Real Betis goleó por 5-2 a Osasuna en condición de local. Con esta victoria, alcanzaron el 3° puesto con 19 puntos, solo siendo superados por Atlético de Madrid (19 unidades) y Barcelona (24). Un verdadero campañón.

Por si fuera poco el gran rendimiento que están teniendo, gracias al reciente triunfo alcanzaron un récord. Los dirigidos por Manuel Pellegrini alcanzaron el mejor arranque en la historia de los Verdiblancos en el fútbol español.

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Este Betis igualó lo realizado en la temporada 1934/35. Al igual que ahora, comenzaron La Liga con 6 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Por su fuera poco, en esa campaña los sevillanos terminaron alcanzando el único título del fútbol español que registran en sus vitrinas. Claro que como en la actualidad se dan 3 puntos y no 2 por victoria, alza a los de Pellegrini como los mejores.

Por si todo lo anterior no fuera lo suficientemente bueno, los Verdiblancos también igualó su mejor racha sin perder en condición de local en el siglo XXI, con 15 duelos invictos. Esto no sucedía desde la temporada 2004/2005. Además, los dirigidos por el Ingeniero suman siete triunfos consecutivos como dueños de casa. La última caída fue en diciembre del 2025 ante Barcelona.

De esta manera, Manuel Pellegrini y Real Betis viven un verdadero cuento de hadas. Mientras en Juan Pinto Durán, ni siquiera hay claridad sobre el futuro dirigencial con las elecciones que se realizarán en la ANFP en noviembre. Difícil que el DT llegue así.