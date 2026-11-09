La románica dedicatoria de Fernando Ortiz que sorprendió a los hinchas de Colo Colo: “La que aguanta mis locuras”

El “Tano” sacó a relucir su lado más tierno y le dedicó el título 35 a su pareja Mariana Ratto.

Fernando Ortiz se metió en la historia de Colo Colo. El “Tano” supo enfrentar las críticas y cuestionamientos, y este 2026 lo coronó con la conquista de la Liga de Primera.

El DT trasandino no dejó escapar la chance de distanciarse de los archirrivales y en una campaña casi perfecta, con el triunfo por 2-1 sobre Ñublense alcanzó la estrella 35 y a tres fechas del cierre de la temporada.

ver también Ortiz abre su corazón tras ser campeón: “Colo Colo me abrió las puertas cuando nadie creía en mi trabajo”

Una celebración que estuvo marcada por las emociones a flor de piel. Lo que se reflejó al termino del partido en el Estadio Nelson Oyarzún. Es que tras el pitazo final de Juan Lara, todo el plantel festejó la conquista de la estrella 35. Pero Fernando Ortiz decidió correr hasta camarines para buscar a su familia y dedicarles el triunfo.

La pareja que lleva varios años de relación, celebró en 2023 el nacimiento de su primer hijo. Luego en 2026 llegó su segundo retoño justamente en Colo Colo. Lo que se celebró con todo al ganar la Liga de Primera.

La emoción desbordó al “Tano” y lo demostró en su declaración a TNT Sports. “Mi madre, la tengo en el cielo pero sé que está festejando. De mi viejo, mi hermana, la familia entera. Mi mujer, me acompaña siempre. Mi hija, que está acá y no debe entender nada, pero sabe que su papá ha dejado la vida para lograr el objetivo”, soltó emocionado.

La romántica dedicatoria de Fernando Ortiz al amor de su vida

Pero este lunes, y ya con la estrella 35 en el firmamento albo, Fernando Ortiz decidió realizar una especial publicación dedicada a Mariana Ratto, su pareja y compañera de mil batallas.

ver también ¿Cuántos se irán a refuerzos? Los millones que Colo Colo ganó en premios tras ser campeón

“Ella, mi mujer… mi cable a tierra, la que aguanta mis locuras, mis veladas de madrugadas”, indicó de entrada con quien ya suman varios años de relación. En instantes a publicación sumó más de ocho mil me gusta en Instagram.

“La que siempre está a mi lado en la buenas y las malas, mi compañera. No cambies nunca. TE AMO HOY Y PARA SIEMPRE”, sentenció el estratega albo que sacó aplausos con su declaración de amor. Pero a su vez, los hinchas elogiaron a Mariana por hacerle el aguante y ser pieza fundamental en la conquista de la estrella 35.