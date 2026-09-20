El chileno fue titular, pero no pudo evitar la derrota frente al equipo de Gonzalo Tapia. Entrenador del equipo contó cómo reaccionó el Niño Maravilla.

La aventura de Alexis Sánchez en la MLS sigue siendo una pesadilla, donde semana tras semana ha ido lidiando entre derrotas y ausencias en cancha. Esta le tocó ser titular en Montréal, pero su equipo volvió a perder.

Los de Canadá cayeron como local por 2-0 ante Columbus Crew, equipo donde Gonzalo Tapia jugó los últimos 20 minutos. Por su parte, el Niño Maravilla disputó 75 minutos, siendo reemplazado cuando ya estaba cocinada la derrota.

Philippe Eullaffroy, entrenador del CF Montréal, habló post derrota que los dejó como absolutos colistas de la Conferencia Este de la MLS. Ahí se refirió públicamente a la actitud del chileno, quien terminó furioso tras una nueva caída.

La versión del DT sobre la furia de Alexis en Montréal

CF Montréal cayó 2-0 ante Columbus como local y las miradas se fueron con Alexis Sánchez. El propio entrenador de los canadienses se refirió a los reclamos del tocopillano tras cerrar la jornada como colistas del torneo.

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“A Alexis le gustaría que el equipo jugara más rápido hacia adelante y que utilizara más el espacio detrás de los defensores. El entrenador está de acuerdo y lo pide, pero no se está dando (suficientemente)”, reveló el reportero Maxime Truman, tras la conferencia de prensa.

La citada fuente dijo que tras preguntarle al DT, Philippe Eullaffroy, por el Niño Maravilla, este dijo que “después del partido, estaba molesto y tenso con respecto al desarrollo de la segunda mitad, al igual que varios de sus compañeros de equipo”.

CF Montréal es último de la Conferencia Este, con 21 puntos, a cinco del Atlante United. El equipo de Alexis no despega y la aventura del chileno tuvo una nueva polémica que los tiene hundidos en la MLS.