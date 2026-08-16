Garnero deberá buscar al reemplazante de Zampedri para un partido clave, en uno de los grandes desafíos de la temporada.

Universidad Católica se prepara para un partido decisivo ante Estudiantes de La Plata, con la misión de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego del 1-1 registrado en la ida, los Cruzados tendrán la ventaja de definir la serie en casa, donde buscarán hacerse fuertes y conseguir el resultado que les permita seguir avanzando en el torneo continental.

Para este importante compromiso, Daniel Garnero deberá resolver una baja clave: Fernando Zampedri no podrá estar debido a la suspensión que arrastra por acumulación de tarjetas amarillas.

Garnero deberá encontrar al reemplazante de Zampedri para un duelo clave de la temporada.

¿Cuándo juega Católica vs. Estudiantes por Copa Libertadores?

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata, juegan este martes 18 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile en el Claro Arena, por la vuelta de octavos de final en Copa Libertadores.

El partido tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, irá completamente en vivo transmitido EN VIVO por TV en la señal de Chilevisión, Chilevisión Web y Chilevisión YouTube y ESPN 5, además estará disponible de manera online en Disney+ Premium para usuarios suscritos al servicio de streaming.

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En los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores

En resumen…