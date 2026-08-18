Universidad Católica se juega el paso a los cuartos de final de Copa Libertadores sin su goleador Fernando Zampedri.

Universidad Católica se juega el partido internacional más importantes de los últimos 15 años, pues tiene a la mano la chance de clasificar a cuartos de final de Copa Libertadores tras empatar 1-1 el duelo de ida en Argentina.

Desde el 2011 que los cruzados no juegan en esa instancia, por lo que hay mucha ilusión que ante Estudiantes de La Plata (20.30 horas) se pueda conseguir una victoria en el Claro Arena para meterse entre los 8 mejores de América.

La UC, eso sí, deberá lamentar bajas importante en su delantera. No jugará el alma del equipo, Fernando Zampedri, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Tampoco estarán Clemente Montes ni Juan Francisco Rossel, que están lesionados, por lo que el DT Daniel Garnero usará una delantera inédita.

Católica empató 1-1 con Estudiantes en la ida de los octavos de Libertadores

También asoma en el centro de la zaga la presencia del experimentado Agustín Farías para trasladar a la derecha a Daniel González, debido al mal rendimiento de Bernardo Cerezo y la lesión de Sebastián Arancibia.

Recuerda que el partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se podrá ver en vivo a través de Disney+.

Formaciones de Católica y Estudiantes

Universidad Católica formará con Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez.

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En tanto Estudiantes de La Plata llega con el ánimo por las nubes, luego de vencer a Gimansia y Esgrima por 4-0 en el clásico de la ciudad el fin de semana pasadao.

Los Pincharratas jugarán con Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.