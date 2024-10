Tiene 26 años y ganó una elección en un club donde reveló una deuda millonaria. Contó su paso por el fútbol chileno, donde no se llevó buenas conclusiones. "En Chile la gente no va a la cancha", dijo entre otras cosas.

Matías Mariotto sorprendió a todos tras ser escogido el presidente más joven en el fútbol argentino, aunque tenía un paso por Unión La Calera que lo hizo saber de muchas cosas. La máxima autoridad del Taladro tiene apenas 26 años y conversó con un conspicuo medio trasandino.

Se trata de la radio La Red, donde expuso su postura contraria a la implementación de las sociedades anónimas deportivas. Precisamente por lo que vivió en los Cementeros. “Estuve en Chile, sé lo que son las SAD”, aseguró Mariotto.

Fue gerente general del cuadro calerano. Un cargo que le dejó buenos recuerdos. Y también conclusiones negativas. “Fue una buena experiencia, pero también para saber qué no quiero para mi club”, aseguró Matías Mariotto, quien esta semana reveló la gran deuda que tiene Banfield. Unos 13 millones 500 mil dólares.

Por supuesto que le consultaron a qué se debió esa declaración. Mariotto explicó que “cuando tiene un ingreso proyecta hacer un gimnasio, mejorar las instalaciones y quizá la sociedades anónimas tienen otros intereses. No lo digo por Unión La Calera”.

Matías Mariotto en su oficina de Banfield. (Foto: CA Banfield).

“Soy muy agradecido del grupo Pini, que confió en mí cuando era mucho más joven que ahora. Fue una experiencia maravillosa, pero eso no quita mi ideología. Estoy a favor de las sociedades civiles sin fines de lucro”, manifestó Matías Mariotto.

Matías Mariotto, el presidente más joven del fútbol argentino que fue gerente general de La Calera

El caso del fútbol chileno fue tema para Matías Mariotto, el presidente más joven de la Liga Profesional de Argentina, por su experiencia en Unión La Calera. “Al fútbol chileno le va mal. Fijémonos en los mundiales”, dijo para introducir su argumentación.



“En La Calera las inferiores no eran un foco. Tampoco el fútbol femenino”, reconoció Mariotto. Y también se puso en el escenario argentino, donde ve inviable replicar el modelo que rige el fútbol chileno. Por varias razones, pero particularmente hay una que le dejó mal sabor.

Mariotto dijo que “esto es inaplicable, sobre todo con tantos clubes que están del mismo lado. Se ve reflejado en los hinchas chilenos. En Chile no se corta entradas, la gente no va a la cancha. Las mudanzas de los clubes, las insignias, los sentimientos. Eso no es bueno“.

“La gente no toma conciencia. Algunas personas se compran la curva de la sociedad anónima y las inversiones millonarias, pero detrás hay un negocio inmobiliario, estadios que se venden, espectáculos”, aseguró Mariotto. Y en el panel le pusieron un club argentino: Talleres de Córdoba.

Matías Mariotto, el presidente de Banfield que trabajó en el fútbol chileno. Tiene 26 años.

Frente a eso, dijo que “a Talleres no le fue mal, no es una sociedad anónima. Tiene una cuestión estatutaria donde votan pocos, pero no lo veo como una sociedad anónima. Las sociedades anónimas vienen a vender los estadios”. Una declaración de principios en medio de un intenso debate que se da en el vecino país para la introducción de las SAD a los clubes de fútbol.