Diego Valdés una vez más no fue considerado para integrar la nómina de la selección chilena, el mismo caso que su compañero Claudio Baeza en Vélez Sarsfield. Son dos futbolistas importantes para Guillermo Barros Schelotto, quien ha debido cuidarlos últimamente.

“Baeza no pudo entrenar, estaba con algo médico. Y en el partido con Platense venía con una molestia. Estaba Rodrigo Aliendro en el banco e hicimos el cambio”, explicó el Mellizo Barros Schelotto sobre la salida del Serrucho, que tenía una razón de ser.

Añadió que “Aliendro estaba al 100 y Baeza no sabíamos cómo llegaba”. En la misma consulta, al otrora atacante de Boca Juniors le consultaron también por el enganche surgido en las inferiores de Audax Italiano, quien llegó al estadio José Amalfitani desde el América de México.

Claudio Baeza ante Cristian Medina, quien dejó Estudiantes y fichó en Botafogo. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Valdés se está recuperando y buscando el punto futbolístico que tenía cuando se lesionó. Le llevará algunos partidos y algún entrenamiento más, pero va muy bien”, añadió el Mellizo, quien una vez más valoró mucho la técnica que tiene el enganche.

Planteó que el “10” velezano “es un jugador notable, de una calidad notable y ojalá podamos tenerlo la mayor cantidad de tiempo en la cancha. Ayuda y resuelve muchísimas cosas”. Por ejemplo, en la victoria ante Boca Juniors del Fortín, Valdés aportó con dos asistencias.

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Diego Valdés en acción ante Brasil. (Pepe Alvujar/Photosport).

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DT de Vélez habla de las ausencias de Diego Valdés y Claudio Baeza en la selección chilena

Para el entrenador de Vélez, tanto Diego Valdés como Claudio Baeza tienen aptitudes suficientes para estar en la selección chilena. Pero como le sirve hasta de ayuda que no los convoquen, prefirió no meterse en el terreno del DT interino Nicolás Córdova.

“Habría que ver qué busca el técnico de Chile, la pregunta es a él. No me preguntes a mí. Son jugadores con nivel de selección, pero desconozco cuál es la idea de la selección chilena”, aseguró Guillermo Barros Schelotto sobre su par de pupilos chilenos.

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Claudio Baeza en acción por la Roja ante Ecuador. (Rolando Enriquez/Apifoto/Photosport).

Y sentenció con una breve declaración. “No puedo dar una opinión más que describirlos como futbolistas, que son muy buenos”, cerró Barros Schelotto, quien por estos días afina detalles para recibir a Lanús: aquel partido se disputará el sábado 21 de marzo a las 15:30 horas en el estadio José Amalfitani.

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Así va Vélez en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Vélez Sarsfield lidera la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2026 del Grupo A.

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