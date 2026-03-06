Claudio Baeza llegó en silencio a Vélez Sarsfield, pero con trabajo ha logrado ganarse a los hinchas del club. Incluso, se dio el tiempo de hablar de su admiración por Charles Aránguiz.

El Serrucho destacó desde joven en Colo Colo, siendo habitual en la selección chilena y logrando hacer carrera en el fútbol extranjero, algo que no todos logran. Con la madurez que le dan los años, se ha convertido en un referente del Fortín de Guillermo Barros Schelotto.

La revelación de Baeza

Vélez Sarsfield pasa por un muy buen momento de la mano del mellizo. Están en la cima del Grupo A con 18 puntos, gracias a 5 victorias y 3 empates. Además, tienen el desafío de buscar clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del 2027.

El éxito del Fortín no se explicaría sin la presencia de Claudio Baeza. El formado en Colo Colo es titular para Barros Schelotto y ha disputado los 8 duelos de la temporada argentina en este 2026. Por su importancia, fue el elegido para atender a la prensa que cubre al club.

En conversación con la prensa argentina, Baeza habló de diversos temas. Uno de ellos, fue la admiración que siente por dos ex compañeros de La Roja. Si bien todos esperaban que nombrara a Arturo Vidal, pocos imaginaron que también resaltaría la figura de un ídolo de Universidad de Chile: Charles Aránguiz.

“Compartí con él en la selección y hace bien el trabajo de tapón y llegar al área, sacando a Arturo, Charles Aránguiz. Es un jugador muy interesante la verdad. Arturo es más ofensivo”, indicó el jugador de 32 años en Buenos Aires.

Claudio Baeza jugó con Charles Aránguiz y Arturo Vidal en la selección chilena entre 2019 y 2024, tiempo en el cual pudo aprender de los bicampeones de América y ver toda la calidad de dos grandes referentes del fútbol nacional.