El 21 de marzo fue la última vez que el chileno Iván Román sumó minutos en cancha con Atlético Mineiro. En esa ocasión fue titular en la derrota por 1-0 ante Fluminense en Maracaná. De allí en más, fueron cinco encuentros sin ver acción.

Su vuelta fue en el escenario internacional. El “Charrúa” debutó en la edición 2026 de Copa Sudamericana y jugo los 90′ en la dolorosa derrota como forastero por 1-0 ante Cienciano en Cusco por la tercera fecha del Grupo B.

La única cifra del encuentro fue obra del argentino Neri Bandiera, ex Curicó Unido, en el minuto 30 para el cuadro peruano. Más allá del resultado, Román fue protagonista de una particular jugada que pudo terminar de forma más compleja.

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El accidentado regreso de Iván Román en Atlético Mineiro

En el comienzo del segundo tiempo, el uruguayo Maximiliano Amondarain remata de larga distancia con pierna zurda, el tiro fue directamente a la humanidad del ex Palestino quien recibió el pelotazo en su cabeza a la entrada del área, lo que le hizo caer a la cancha.

Román quedó K.O., con sus ojos mirando al horizonte, lo que preocupó a sus compañeros del Mineiro y los rivales. Como era esperable, de inmediato recibió la atención médica para luego de largos minutos, recuperarse y volver al campo hasta el pitazo final.

Más allá del desempeño del chileno en el encuentro, el Galo quedó como colista del Grupo B en Copa Sudamericana con tres puntos, mientras que Cienciano es el líder de su zona con siete. Segundo está Juventud de Las Piedras con 4 y luego aparece Academia Puerto Cabello con 3.

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Los números del chileno en 2026

Entre el Campeonato Mineiro, Brasileirão y Copa Sudamericana, Iván Román jugó con Atlético Mineiro un total de 444 minutos en seis juegos, donde registró un gol y recibió dos tarjetas amarillas.

En resumen

Cienciano venció 1-0 a Atlético Mineiro en la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

a Atlético Mineiro en la tercera fecha de la Copa Sudamericana. Iván Román jugó los 90 minutos tras cinco encuentros sin actividad con el Mineiro.

jugó los 90 minutos tras cinco encuentros sin actividad con el Mineiro. Atlético Mineiro se ubica colista del Grupo B con tres puntos tras la derrota.

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