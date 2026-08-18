Carepato puede alcanzar una increíble marca justo antes de su retiro, pero Pintita tiene la última palabra.

Marcelo Díaz produjo una enorme tristeza en los hinchas de Universidad de Chile al anunciar su retiro. Sin embargo, todavía tiene tiempo de hacer historia, salvo que Fernando Gago diga lo contrario.

Con una exitosa carrera en el extranjero, la selección chilena y sobre todo en el Romántico Viajero, el bicampeón de América decidió que la temporada 2026 será la última de su vida como futbolista. Todavía le quedan un puñado de encuentros para decir adiós.

El hito que busca Marcelo Díaz

Marcelo Díaz comenzó fuera del equipo de Universidad de Chile luego de una operación en el tobillo izquierdo y tras recuperarse, no ha logrado recuperar el lugar que supo tener con Gustavo Álvarez en las temporadas 2024 y 2025.

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Fernando Gago ha privilegiado a Lucas Barrera y Agustín Arce en la zona de volantes, con lo que Carepato perdió espacio. Además, están Israel Poblete y Tobías Reinhart como alternativas. Por esto, se le está haciendo complicado jugar a Díaz.

El problema es que más allá de las ganas obvias de Marcelo Díaz de querer jugar, están las de cumplir un último hito en su carrera en Universidad de Chile. Resulta que está a 8 partidos de cumplir 300 encuentros con la camiseta del Bulla. Un verdadero hito para un referente y canterano.

Díaz ha ganado 7 títulos en U. de Chile. Imagen: Photosport

Díaz lleva 292 duelos con la U en el pecho, debutando en el año 2005 y anotando 8 goles. Al Romántico Viajero le restan 13 partidos en esta temporada: 11 por la Liga de Primera y 2 por los octavos de final de Copa Chile ante Everton. Podrían ser más encuentros si avanzan en esta última competición.

El tema es si Fernando Gago le dará minutos a Marcelo Díaz para que llegue a los 300 partidos por Universidad de Chile. Con la poca consideración que le está dando el argentino al capitán del Bulla, parece difícil que logre este récord. Solo Pintita tiene el poder para ayudarlo o arruinar este último anhelo de Carepato.