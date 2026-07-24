A semanas de su salida de San Lorenzo, se confirmó el nuevo destino de Gustavo Álvarez: dirigirá a un equipo en la Copa Libertadores.

A menos de un año de su salida de U. de Chile, el técnico Gustavo Álvarez da un nuevo e importante paso en su carrera. Ahora, dirigirá a un equipo que jugará los octavos de final de la Copa Libertadores.

El DT dejó San Lorenzo en el cierre del primer semestre tras fracasar en la Copa Sudamericana. En junio, anunció su renuncia del cuadro argentino y comenzó la búsqueda de un nuevo desafío.

Unas cuantas semanas después, se confirma su llegada a Liga de Quito. Será su primera experiencia en el fútbol ecuatoriano después de haber dirigido en Argentina, Chile y Perú.

El periodista César Luis Merlo anunció en su cuenta que “Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de Liga de Quito. Ya hay acuerdo de palabra entre las partes y en las próximas horas será anunciado de manera formal“.

Gustavo Álvarez deja atrás su paso por San Lorenzo: tiene nuevo club | Getty Images

Gustavo Álvarez reemplaza a Tiago Nunes en Liga de Quito

El gran desafío de Gustavo Álvarez en su llegada a Liga de Quito será disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. En agosto, el elenco ecuatoriano choca con Mirassol por el paso a la siguiente ronda.

A Quito llega para reemplazar a Tiago Nunes, quien dejó el cargo hace apenas una semana. Su salida se produjo luego de varios resultados irregulares en la temporada 2026, pese a la clasificación internacional.