El Huaso Isla respondió a la despedida que le brindó Colo Colo y pidió perdón por el pésimo año que tuvieron en el centenario.

Mauricio Isla se despidió del fútbol profesional. En una carta extensa, anunció su retiro luego de una carrera plagada de éxitos, que lo llevó a jugar en la Juventus y la selección chilena.

“Se vienen muchos recuerdos a mi mente, desde aquel niño que debía subirse a una micro y viajar para intentar cumplir el sueño de ser futbolista”, fue parte del mensaje que dejó en redes sociales.

A pesar de haberse formado en Universidad Católica, club que luego le abrió las puertas para su primer retorno a Chile, y ser declarado hincha de la U. de Chile, el que le dedicó un posteo en redes sociales fue Colo Colo, su último club.

El Huaso jugó un año y medio en los albos, elenco con el cual consiguió ganar la estrella 34 y jugar los cuartos de final de Copa Libertadores, instancia donde perdió ante River Plate.

Mauricio Isla se retiró del fútbol: su última camiseta fue la de Colo Colo

La respuesta de Isla a Colo Colo

La última camiseta de Isla fue precisamente la de Colo Colo, a pesar de que no tuvo una buena temporada en el centenario. A pesar de eso, el club albo le dedicó palabras.

“Saludamos a Mauricio Isla tras anunciar su retiro del fútbol profesional. Una carrera excepcional, llena de grandes momentos y títulos. Gracias por todo, Huaso. ¡Éxito en todo lo que venga!“, fue la despedida con una variedad de fotos.

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El jugador agradeció el mensaje, considerando además que fue el único club que le envió este cariñoso agradecimiento por lo hecho en el Monumental.

“Gracias por todos esos lindos momentos y perdón por los momentos tristes”, manifestó como respuesta el lateral derecho de la Generación Dorada, que supo tener altos y bajos con el Cacique.