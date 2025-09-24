Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

Alcaraz apunta a Tokio y lanza un guiño ante un posible duelo con Tabilo: “Realmente quiero…”

El N°1 del mundo ya se prepara para su debut en el ATP 500 de Tokio, donde podría haber un choque con el chileno.

Por Javiera López Godoy

Carlos Alcaraz en conferencia de prensa en el ATP de Tokio
© Getty ImagesCarlos Alcaraz en conferencia de prensa en el ATP de Tokio

Carlos Alcaraz llega a Tokio con la motivación a más no poder. Tras un año de éxitos y récords personales, el español se prepara para debutar en el ATP 500 japonés y no esconde su deseo de rendir al máximo. 

En conferencia previa, dejó en claro su enfoque en el torneo y su curiosidad por los posibles enfrentamientos, que incluyen un potencial cruce con Alejandro Tabilo.

Alcaraz está enfocado en Tokio

El número uno del mundo habló sobre lo que espera del torneo y cómo se está preparando.

“Sé que es un gran torneo. Conozco a los jugadores que han competido aquí antes y quienes lo han ganado. Realmente quiero venir, jugar un gran tenis y darme la oportunidad de ganar el torneo”, comentó.

Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025 (Getty Images).

Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025 (Getty Images).

El consejo del Chino Ríos que impulsa a Tabilo tras su triunfo en Chengdú: “Desde que lo conocí, me decía…”

ver también

El consejo del Chino Ríos que impulsa a Tabilo tras su triunfo en Chengdú: “Desde que lo conocí, me decía…”

Posible choque con Tabilo

Entre las opciones que ofrece el cuadro, podría aparecer Alejandro Tabilo en la segunda ronda. Alcaraz ya se prepara para eso.

“Al final de la semana, realmente quiero poner mi nombre junto a los campeones pasados que conozco, es un honor estar junto a esos nombres también”, dijo.

Publicidad

Si Alcaraz le gana a Sebastián Báez en primera ronda y Tabilo hace lo mismo ante Zizou Bergs, el duelo está más que garantizado. Ambos partidos son este jueves 25 de septiembre.

Alejandro Tabilo en el ATP de Chengdú (Getty Images).

Alejandro Tabilo en el ATP de Chengdú (Getty Images).

Lee también
El jugoso premio que asegura Tabilo en Tokio y lo que suma si le gana a Bergs
Tenis

El jugoso premio que asegura Tabilo en Tokio y lo que suma si le gana a Bergs

El dato que preocupa a horas del debut de Tabilo en el ATP 500 de Tokio
Tenis

El dato que preocupa a horas del debut de Tabilo en el ATP 500 de Tokio

Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en Tokio: Hora y dónde ver en vivo
Tenis

Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en Tokio: Hora y dónde ver en vivo

Wayne Rooney detalló sus problemas con el alcohol mientras jugaba
Internacional

Wayne Rooney detalló sus problemas con el alcohol mientras jugaba

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo