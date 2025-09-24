Carlos Alcaraz llega a Tokio con la motivación a más no poder. Tras un año de éxitos y récords personales, el español se prepara para debutar en el ATP 500 japonés y no esconde su deseo de rendir al máximo.

En conferencia previa, dejó en claro su enfoque en el torneo y su curiosidad por los posibles enfrentamientos, que incluyen un potencial cruce con Alejandro Tabilo.

Alcaraz está enfocado en Tokio

El número uno del mundo habló sobre lo que espera del torneo y cómo se está preparando.

“Sé que es un gran torneo. Conozco a los jugadores que han competido aquí antes y quienes lo han ganado. Realmente quiero venir, jugar un gran tenis y darme la oportunidad de ganar el torneo”, comentó.

Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025 (Getty Images).

Posible choque con Tabilo

Entre las opciones que ofrece el cuadro, podría aparecer Alejandro Tabilo en la segunda ronda. Alcaraz ya se prepara para eso.

“Al final de la semana, realmente quiero poner mi nombre junto a los campeones pasados que conozco, es un honor estar junto a esos nombres también”, dijo.

Si Alcaraz le gana a Sebastián Báez en primera ronda y Tabilo hace lo mismo ante Zizou Bergs, el duelo está más que garantizado. Ambos partidos son este jueves 25 de septiembre.