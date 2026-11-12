Pedro Oyarzun contó el cariño de los azules para el delantero argentino y cuenta el importante legado que dejó en Chile y Argentina.

Juan Carlos Ibáñez está vivo en el corazón de los hinchas de Universidad de Chile, por lo mismo Pedro Oyarzun Soza publicó un libro con la historia del “Bombero”, el delantero que trajo grandes alegrías a los azules.

El histórico jugador dejó este mundo en 2015, pero el legado sigue presente, por lo mismo en la presentación en Bohemia, los fanáticos se emocionaron con “El legado del Bombero Ibáñez”.

“La verdad es que esta idea nació hace aproximadamente 2 años. La idea era plantearle que lo hicieran en su pueblo natal (Chaco), cuando fui a pasear en su momento allá y después dije, ¿por qué les doy la idea a ellos siendo que yo podría empezar a recabar antecedentes?”, comentó.

“Fui recurrentemente, creo que ya son 5 veces las que he ido. Empecé a entrevistar gente, empecé a ver los clubes donde jugó acá, excompañeros, familia, amigos, vecinos se fue haciendo este libro hermoso que fue juntando todo lo que era Santiago de Chile con El Chaco, su paso por Cali, su paso por Perú, España. Hasta lo que es el legado al Bombero Ibáñez, que son sus hermanos que mantienen vivo con un club allá que se llama La Universidad de Chile del Chaco”, destacó.

La presentación del libro del Bombero Ibáñez en Bar Bohemia.

El Legado del Bombero Ibáñez

Pedro Oyarzun explicó el cariño que existe ante la figura del delantero argentino, que, pese a los años, está dentro del los más queridos, incluso comparado con grandes momentos que ha vivido la U.

“Yo soy un eterno agradecido del Bombero, ya que la dupla histórica que hizo con con Marcelo Salas nos llevó a obtener un título yo creo que… más o tan importante como una Copa Sudamericana”.

“La verdad que eso me llevó a querer a todo ese equipo. Creo que le tengo un cariño muy especial a a esos planteles de la U 94, 95, para qué decir el del 96, que ya el Bombero no estaba, pero la verdad es que el cariño hacia el Bombero nace desde ese título”, destacó.

Pedro además contó que los hinchas de la U que quieran comprarlo está disponible “en Buscalibre, que pueden encontrar el libro 1.000 pesos creo que sale el envío a a todo Chile, lo pueden comprar desde el extranjero, o si no, pueden entrar a el Legado del Bombero en Instagram y hacemos envíos por Starken”.

Mira la presentación en video: