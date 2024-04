Lucas Cepeda vive el momento más dulce desde su arribo como refuerzo de Colo Colo, donde tuvo que pasar por duras críticas en el mercado de pases, hasta transformarse en héroe con el triunfo por 1-0 ante Cerro Porteño por Copa Libertadores.

El ex Santiago Wanderers tuvo que cargar con las críticas en sus primeros partidos de los albos, incluso con una fuerte teoría planteada por Juan Cristóbal Guerello, quien apuntó los motivos de su arribo al estadio Monumental.

El comunicador apuntó que la figura del ex porteño tenía que ver con una movida por el representante Fernando Felicevich, junto con la llegada de Arturo Vidal al Cacique, lo que marcó sus primeros días

Algo que el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, desmintió categóricamente, contó la versión del club para llevarlo al plantel de Jorge Almirón, luego de un análisis de su juego.

¿Lo deja callado?

Fue en el capítulo 116 del programa de YouTube “La Hora de King Kong”, donde Juan Cristóbal Guarello reveló los verdaderos motivos, según su versión, del arribo de Lucas Cepeda a Colo Colo.

“Cepeda llegó a Colo Colo por que venía en pack con Vidal. No lo querían, no lo pidieron y no lo ponen”, detalló, dejando en claro un arreglo del representante para instalarlo en el Monumental.

Una situación que ahora se encontró con otra versión, la de Blanco y Negro, quienes, tras el gol agónico contra los paraguayos, cuenta otra parte de la historia: “Jorge Almirón apenas empezó a trabajar se dio cuenta porque miró el Campeonato Sub 23”.

“Me interesa ese jugador, lo veo muy bien, tiene proyección y traten de traerlo al club”. Hicimos el esfuerzo, lo trajimos, así que muy contento de que haya respondido”

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.