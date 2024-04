Colo Colo luchó hasta el final y en los descuentos se quedó con el triunfo contra Cerro Porteño. El Cacique logró un valioso triunfo en el debut por Copa Libertadores.

Agónica victoria que se concretó con gran definición de Lucas Cepeda. El delantero ingresó en el 85’ por Arturo Vidal cuando todo indicaba que el empate era lo más justo. Pero en la última jugada encontró los espacios y con potente remate pudo asegurar los primeros tres puntos en el grupo A.

“Feliz por el rendimiento del equipo. Así son los partidos de Copa Libertadores, se definen por detalles. Sabemos que tenemos jugadores de jerarquía y renombre como Arturo o Esteban. Teníamos que dejar los tres puntos en casa como sea”, comentó el héroe de los albos tras el triunfo.

El secreto de Cepeda

El nacido en Placilla de Peñuelas en Valparaíso acumula dos partidos seguidos marcando golazos y se transforma en el amuleto de Colo Colo. Lo que para Cepeda no acompleja y hasta reveló su secreto al momento de definir.

“El partido contra Everton, cerré los ojos y le pegué y pude hacer el gol. Ahora volví a marcar y espero seguir con esta racha”, confesó a Chilevisión entre risas.

“Pensé en Carlos Muñoz que siempre me aconseja día a día. Siempre me esta dando consejos porque conoce mucho el club y también Óscar Opazo que me ayuda harto”, agregó.

Pero más allá de la alegría del triunfo, Cepeda mantiene los pies en el Monumental y en los objetivos trazados con Jorge Almirón. “Ahora vamos a disputar el campeonato nacional y luego vamos a ir a Brasil en busca de un triunfo. Tenemos que hacernos fuertes. Vamos a dar pelea en la Libertadores y en el torneo nacional”, sentenció.