“Mucha bronca”: Destruyen a Piero Maza tras escándalo en Copa Libertadores

Piero Maza vuelve a ser protagonista, pero ahora en el plano internacional. El árbitro chileno fue muy criticado en el partido entre Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que terminó en un triunfo para los argentinos.

Una cuestionada decisión del juez le dio el triunfo al Pincha, después de que parecía que la ida entre Cerro y Estudiantes terminaba sin goles.

A los 90’+2, el delantero Guido Carillo cayó cuando entraba al área de Cerro y Piero Maza cobró penal para los argentinos sin dudarlo. Ni siquiera esperó a que el futbolista reclamara desde el piso. “Se apuró el árbitro“, marcaron en ESPN cuando revisaron la jugada.

Santiago Ascacibar anotó el 1-0 a los 90’+8 y dejó a su equipo, que ahora definirá la llave en casa (miércoles 20), con un pie dentro de los cuartos de final. Como era de esperarse, en Cerro Porteño hubo mucha molestia contra el árbitro chileno Piero Maza.

ver también Una más de Piero Maza: la polémica expulsión que marcó el Huachipato vs Unión La Calera

DT de Cerro Porteño contra Piero Maza

“No me gustó el arbitraje, pero entiendo que es un ser humano que se puede equivocar como yo en un planteamiento. No me parecieron acertadas muchas de las decisiones, tiene gente que lo ayuda y en esas decisiones no estuve muy de acuerdo“, mencionó Diego Martínez, DT de Cerro.

Publicidad

Publicidad

Además, retrató cómo quedo el equipo después del final. “El plantel terminó con mucha bronca luego de un partido así de Copa Libertadores, yo creo que de manera injusta nos quedamos con las manos vacías“, sumó.