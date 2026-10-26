El equipo de Humberto Suazo había hecho un reclamo formal por el escándalo del escritoriazo y la copa de campeón, que finalmente no se dio en cancha.

Sigue la polémica entre San Luis de Quillota y la ANFP. Los canarios arremetieron contra el organismo, luego que este avisara que no le entregarían la copa de campeón el sábado pasado, si lograban el título de la Primera B.

Pese a que en cancha no se dieron los resultados para el equipo de Humberto Suazo, el propio DT criticó la medida del ente rector del fútbol chileno. Es que mientras no se sepa el fallo contra San Marcos y Puerto Montt, la tabla de la “B” podría cambiar radicalmente.

“Todos saben que para nosotros era una vergüenza lo que está sucediendo”, dijo Chupete, post 1-1 ante Recoleta. Y hoy, Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, salió al paso y pegó de vuelta.

ANFP le golpea la mesa a San Luis

Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, dio su versión de los hechos y frenó los reclamos de San Luis de Quillota. Por ahora, reina la incertidumbre sobre el campeón y el descenso en Primera B.

Quillotanos pegaron fuerte en su reclamo contra la ANFP. / Photosport.

“Premiar a alguien no significa declararlo campeón. Ya lamentablemente ha sucedido con Melipilla, con Lautaro de Buin, que se entregó la copa y después se tuvo que pedir de vuelta”, dijo el dirigente.

Por eso, Rajab se las cantó claritas a San Luis, Cobreloa y todos los equipos de Primera B, con miras a la resolución del fallo que debe resolverse este martes. Para el hombre de la ANFP, “hay dos clubes denunciados… Tenemos cuatro eventuales tablas de posiciones”.

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“Probablemente, las normas, las bases, deberían quedar de tal manera de que no se afecte la finalización de los campeonatos”, cerró, haciendo un llamado a lo dirigentes a la hora de aprobar el reglamento.