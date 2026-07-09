El entrenador de los Cruzados volvió a mostrar resignación en materia de incorporaciones para esta ventana de traspasos invernal. También descartó haber pedido un arquero cuando le consultaron por Dituro.

Hace un tiempo, Daniel Garnero dejó claro que Universidad Católica haría el intento de incorporar refuerzos en este mercado de fichajes. Pero pasan los días y el DT argentino no tiene a ningún jugador nuevo en el plantel, que acumuló nueve triunfos seguidos.

Desde la victoria ante Boca Juniors que silenció La Bombonera, los Cruzados sólo encadenaron victorias. Pero desde el plan de sumar variantes al equipo, la misión parece difícil. “No hay muchos avances, está complicado”, aseguró el otrora enganche de la UC ante las consultas por el interés en Francisco González.

Aunque también surgió la chance de Felipe Faúndez, lateral derecho que también milita en O’Higgins. “No es fácil, siempre hay algún inconveniente: si no es lo económico, quizás es el deseo del futbolista de venir”, afirmó Garnero. Una idea que ya había elaborado hace un par de semanas.

Daniel Garnero parece resignado en el ítem refuerzos. (Felipe Zanca/Photosport).

“No está muy sencillo. Aunque todos queremos no creo que tengamos grandes alternativas”, vislumbró el estratego, quien ganó ocho títulos en la primera división del fútbol paraguayo además de haber dirigido a la selección de aquel país.

Otro tema que abordó fue la posibilidad de la vuelta de Matías Dituro. Algo que descartó de manera tajante. “Yo no pedí un arquero. Después todo lo demás no corre por mi cuenta. Tenemos necesidades en otras posiciones”, explicó Daniel Garnero. Así las cosas, afrontará el resto de la temporada con Vicente Bernedo y Darío Melo.

Vicente Bernedo recibió otro respaldo público de Garnero: el puesto de arquero está cubierto. (Eduardo Fortes/Photosport).

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Garnero ve difícil tener refuerzos y pretende evitar salidas en la Católica: “Desde el egoísmo…”

Como la visión de Daniel Garnero en torno a posibles refuerzos para la Católica es de resignación, también pretende mantener a todo el plantel. “Espero que no se vaya nadie, pero esto es fútbol. Tenemos muy buenos niveles individuales, por eso logramos esta cadena de triunfos”, aseguró el DT de los Cruzados.

Sabe que nunca se puede garantizar algo, menos en el mercado de fichajes. “Hay una seguridad colectiva, pero los que terminan resolviendo lo hacen individualmente. No podría negarle la posibilidad de crecer a un futbolista”, admitió Garnero.

Daniel Garnero encadenó una racha de nueve triunfos seguidos en la Católica. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Pero desde el egoísmo prefiero que nos quedemos todos. Ojalá no llegue ninguna oferta, pero si llega una la tendremos en cuenta”, sentenció el DT, quien a esta altura prefiere ir a la segura por las señales que ha recibido en la ventana de traspasos invernal.