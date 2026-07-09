El gran presente del delantero argentino sigue despertando interés en Europa y desde Italia surgieron nuevos antecedentes sobre su futuro.

Justo Giani vive uno de los mejores momentos de su carrera con Universidad Católica y se ha transformado en una de las grandes figuras del elenco cruzado en la presente temporada. El delantero argentino suma 16 goles en 32 partidos, cifras que lo posicionan como una de las principales revelaciones del campeonato.

Su destacado rendimiento despertó el interés desde Europa y, en las últimas horas, surgieron versiones que apuntan a que la Sampdoria estaría siguiendo de cerca su situación. Ahora, además, se conocieron nuevos antecedentes sobre el supuesto interés del histórico club italiano por quedarse con su ficha.

¿Justo Giani dejará la UC?

De acuerdo con el sitio partidario Club Doria 46, el interés de la Sampdoria por incorporar a Giani es concreto. No obstante, el medio italiano aseguró que el club no tiene previsto avanzar por su fichaje durante el actual mercado de pases, esto porque ya saben que tiene un contrato con la UC que se extiende hasta fin de año.

Justo Giani vive un gran momento con la UC/Photosport

Por esa razón, la intención sería esperar que quede libre para intentar ficharlo una vez termine su vínculo con los cruzados, agregando además que Giani sería del gusto del DT Américo Branco.

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¿Giani se quiere ir?

Hace algunas semanas, el delantero argentino fue consultado sobre los rumores de su posible regreso a Argentina, tras interés de otros clubes. “Estoy feliz en el club, en este país y la gente es muy amena. Estoy contento, estoy encontrando una versión mía que no estaba teniendo y esta faceta más goleadora me llegó acá”.

“Lo que se dice de Argentina yo me mantengo al margen, se está encargando mi representante. A mí no me interesa saber, yo tengo contrato hasta final de año y lo que pase, pasará”.