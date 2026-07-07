Los cruzados siguen mirando hacia Rancagua y un polifuncional jugador es la nueva carta que sondean para fichar. Viene de jugar en la selección chilena.

U Católica sale a buscar reemplazo de Clemente Montes, quien estará un buen rato fuera de las canchas por lesión. Es ahí donde miran a O’Higgins, club que este año ha brillado internacionalmente con sus figuras.

Si en primera instancia sonó fuerte por el Claro Arena el nombre de Francisco González, desde México se acercan al delantero dado su poderío económico. Es por eso que en la UC ahora van por otra de las figuras celestes.

“Felipe Faúndez aparece en el horizonte de la Universidad Católica”, informó Diego Núñez, del medio local Celeste Aunque Cueste. El lateral ha sido llamado a la selección dado su nivel y también conoce el puesto de puntero derecho.

Ojo, U Católica: la postura de O’Higgins por sus figuras

Felipe Faúndez mantiene contrato con O’Higgins y a menos que pongan una gran cantidad de dinero por su carta, es complejo que cambie de equipo en el fútbol chileno. Eso sí, desde TNT Sports no descartan que se pueda amarrar la opción.

Faúndez y su gran año en Rancagua/Photosport

“En U Católica no lo han desmentido, pero no calza. Faúndez ocupa fundamentalmente la plaza de lateral derecho, donde está Arancibia y Cerezo… Uno piensa en un extremo por la lesión de Clemente Montes y Faúndez ha cumplido esa función con Meneghini“, avisó el periodista Jorge Cubillos.

Desde Rancagua alertan que pese a las grúas encima de sus figuras, quieren esperar hasta la llave de Copa Sudamericana ante Boca Juniors. Por eso, a contar de agosto podrían partir nombres con ofertas concretas.

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Sobre lo anterior, Francisco González y Martín Sarrafiore tienen ofertas concretas desde México, según avisa Javier Limardo. En el caso de Arnaldo Castillo, su ida al Chapecoense podría ser la excepción y darse en las próximas jornadas.