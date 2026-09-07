Mide un metro 91, amargó a Colo Colo y ahora revelan particular faceta: “Es muy valiente”

Christian Bravo se robó todas las miradas en la reciente fecha de la Liga de Primera y hasta recibió los elogios de Vozinha por su gran cometido. “Va a tener una gran carrera”, destacan en su entorno. chr

Christian Bravo se transformó en la gran figura de la fecha 22 de la Liga de Primera. El portero de 19 años fue el encargado de amargar a Colo Colo y acabó con su seguidilla de triunfos.

El joven de un metro 91 evitó una nueva victoria de los albos con una presentación perfecta. Según Sofascore recibió nota 8,4 tras mantener el arco en cero los 90 minutos de juego. En total realizó cinco parada en el área chica, cinco salidas con los puños y hasta se dio el lujo para salir a cortar centros en su área.

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Lo que hasta fue reconocido por el mismísimo Vozinha, a quien opacó en su presentación en el Estadio Ester Roa Rebolledo. “Me felicitó por mi partido. Me dijo que siguiera así. Fue una bonita experiencia”, reconoció Bravo.

Si hasta el mismísimo capitán de la generación dorada como Claudio Bravo lo apoyó tras el susto que pasó en Coquimbo y las bombas de estruendo que recibió en la cancha del Sánchez Rumoroso.

“Me dijo que siguiera trabajando, que siguiera esforzándome, que los límites siempre se los pone uno nomás. Solo seguir trabajando y que vas a llegar lejos”, expresó.

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Ex compañero analiza el despegue definitivo de Christian Bravo: “Es muy profesional”

Pero al que no le sorprende el buen rendimiento de Christian Bravo es un ex compañero que presenció su crecimiento en cancha. Es así como Miguel Jiménez habló con Redgol sobre el despegue que ha tenido el joven portero.

“Yo lo conocí en Huachipato en el 2023″, adelantó el guardameta que en su carrera sumó cinco títulos y destacó como uno de los más regulares del fútbol chileno.

“En ese tiempo ya estaba alternando en el primer equipo. No es nada nuevo. El cobro chico es tremendo arquero desde siempre”, confesó el meta que militó en Huachipato y luego fue preparador de arqueros en el elenco acerero.

¿Desde que era pequeño ya se notaba que iba a ser un gran portero?

Es un arquero completo. Tiene buen juego aéreo. Tiene buena base. Es muy valiente y en eso marca la diferencia. No da vuelta la cara, siempre va de frente.

Bravo se transformó en el nuevo candado de Huachipato y amargó a Colo Colo

Lo que más destaca es porque se ve super centrado dentro y fuera de la cancha…

Sí, es un cabro muy profesional. Con los pies bien puestos en la tierra. Tiene a su familia que lo apoya. Eso es muy importante.

Entonces nos podemos ilusionar con el nuevo Bravo