Arqueros de la Primera B y el miedo a enfrentar a Esteban Paredes: "Siempre es de temer"

El domingo recién pasado, Esteban Paredes se estrenó en la Primera B 2021 junto a Coquimbo Unido y lo hizo a lo grande. El goleador histórico del fútbol chileno dejó atrás su historia en Colo Colo y aportó con un gol en el triunfo por 2-3 ante Deportes Iquique.

El ex visogol hizo gala del talento que lo llevó a lo más alto del balompié criollo, debutando en las redes del ascenso esta temporada y avisándole al resto de los arqueros que viene por todo. En la última edición de Las Historias de Florete en RedGol, Miguel Jiménez y Jorge Deschamps analizaron lo que será enfrentar al artillero en esta división.

"Es un jugador importante. Nadie va a descubrir lo que es como delantero, como persona. Será complicado con Coquimbo, se reforzó muy bien y trató de mantener una base importante, lo que será beneficioso para Esteban. Tener jugadores a las espaldas que le van a ayudar para que pueda seguir en la senda de goles", lanzó el guardameta de Magallanes

Paredes anotó en su estreno con Coquimbo Unido. Foto: Agencia Uno

Pero eso no fue todo, ya que Jiménez recalcó que es un jugador por el cual hay que preocuparse. "Siempre es de temer. En la U lo sufrió Johnny por muchos años, marcaba en partidos e instancias importantes".

Por su parte, Deschamps destacó que Paredes ha tapado bocas pese a sus 40 años. "Como profesional, si bien es cierto muchos lo quieren retirar, sigue haciendo goles. Tiene una calidad exquisita, se maneja bien, se mueve bien y en una categoría en la que el ímpetu nos deja llevar por sobre el buen trato de balón o buscar intensidad".

El arquero de Rangers también tuvo elogios a la forma de juego del ex cacique. "Con un solo movimiento, no me cabe duda que va a recibir balones solos como ante Iquique (...) A mí me tocó enfrentarlo a Don Esteban Efraín. Es de temer el tipo, porque parece que a veces no está, anda apagado, pero con un movimiento a la espalda siempre hay una que la recibe solo. Es letal, tiene esa jerarquía que lo tiene como goleador histórico del fútbol chileno".

Finalmente, Deschamps aplaudió que en la Primera B se pusieron las pilas para traer figuras que animen más la lucha por el ascenso. "Todos los equipos se han reforzado bastante bien. No sé si es un agradecimiento, pero qué bueno que los clubes arriesguen un poco más para subirle el nivel a la categoría con jugadores como él o Jean Beausejour".