El organismo ente del balompié sudamericano informó un positivo cambio, el cual se pedía a gritos en el continente.

La Copa Sudamericana se quedó sin equipos chilenos este año, tras la eliminación de O’Higgins ante Boca Juniors. Sin embargo, con miras al próximo año hay importantes novedades para nuestro país.

Es que una crítica constante al torneo es que en la primera fase se definía a un clasificado y eliminado en duelo único, donde por sorteo se brindaba la localía. De hecho este año, U de Chile dijo adiós ante Palestino en el Estadio Nacional en ese único encuentro.

La Conmebol metió mano tras la lluvia de críticas en Chile y el continente, donde además de anunciar el calendario 2027, informó cambios en la Sudamericana. Con la idea de darle justicia al proceso, habrá más fútbol para los clubes chilenos.

Así se jugará la fase previa de Copa Sudamericana

Tras las eliminaciones a partidos único de U de Chile y Cobresal este año (ante Palestino y Audax, respectivamente), desde el 2027 cambiará este formato para la Copa Sudamericana. Así lo anunció Conmebol para el Chile y los otros países.

Palestino eliminó a la U este año.

“Como novedad para la temporada 2027, la CONMEBOL Sudamericana modificará el formato de su Fase 1, que se disputará en series de ida y vuelta. De esta manera, la clasificación a la siguiente instancia ya no se definirá a partido único, como en las ediciones anteriores”, avisó el organismo.

Junto con eso, se informó que el 3 y 10 de marzo de 2027 se jugarán las llaves de Copa Sudamericana. Mientras tanto, el sorteo de la fase grupal será el 17 de marzo, al igual que la Copa Libertadores.

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“Los torneos más importantes a nivel de clubes de Sudamérica, la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Libertadores, tendrán sus finales el 20 y 27 de noviembre, respectivamente”, concluyó el organismo.