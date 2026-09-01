El más que seguro título de los albos en esta Liga de Primera 2026 se traducirá en una distancia a nivel de palmarés nunca antes vista respecto a su clásico rival.

Todo parece indicar que la estrella 35 para Colo Colo ser cosa de tiempo. Los albos estiraron todavía más su ventaja al cierre de esta fecha 21 luego de golear por 5-1 a Audax Italiano y la derrota de la U en visita a Universidad de Concepción en el Ester Roa.

Con esta combinación de resultados los dirigidos por Fernando Ortiz alcanzaron los 52 puntos en lo más alto del torneo, sacándole ahora 16 unidades de ventaja a los azules, quienes para más remate bajaron al tercer puesto por diferencia de goles luego del triunfo de Universidad Católica sobre O’Higgins.

Sin embargo, esta casi segura consagración de los albos tendría un sabor amargo extra para los azules, quienes el próximo año celebrarán su centenario viendo a su clásico rival más lejos que nunca a nivel de palmarés.

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El duro golpe que Colo Colo le dará a la U para su centenario

Si los albos se consagran en esta Liga de Primera 2026 bajarán del cielo su estrella número 35. Con esto, mirarán todavía más de lejos los 18 títulos de la U. Para ser más exactos, hablamos de una distancia de 17 copas entre los dos clubes más grandes de nuestro país.

Pues bien, esos 17 títulos serán la diferencia más grandes que se haya dado en la historia entre Colo Colo y la U, justo parar el 2027, año en que los azules celebrarán sus cien años de historia.

Para que se hagan una idea, en 1969 la U después del mítico Ballet Azul estuvo a solo dos títulos de distancia del Cacique. Mientras los albos tenían nueve estrellas, el romántico viajero había alcanzado siete.

Colo Colo le sacará 17 títulos de distancia a la U al término de este torneo 2026. | Foto: Photosport.

Los 25 años sin consagraciones por parte del bulla volvieron a estirar esa distancia, una que de la mano de Jorge Sampaoli tras el tricampeonato azul de 2011 y 2012 se redujo a trece. No obstante, estas diez temporadas sin títulos para la U volvió a afectar, ya que en este tiempo los albos han dado dos vueltas olímpicas (tres si sumamos la de este 2026).

Una notable diferencia que viene a constatar una distancia que el Popular no solo está sacando en esta temporada 2026, sino que también a nivel de palmarés, justo cuando los azules celebrarán sus cien años de vida.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán al ruedo ante Huachipato el domingo 9 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este compromiso será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis