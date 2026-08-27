En Cabo Verde se vuelven locos con el arco en cero de Vozinha: “Comienzo sólido”

En Cabo Verde siguieron muy atentos lo que fue el debut de Vozinha en Colo Colo: hizo noticias en todos los medios de prensa.

Vozinha es un ídolo en Cabo Verde, por lo que en su país estaba muy ansiosos de verlo debutar con la camiseta de Colo Colo y siguieron de cerca el duelo ante Unión Española.

El periódico “Inforpress” de esa nación detalló que “en una fría y lluviosa noche de invierno, y a pesar del nerviosismo inicial, Vozinha se adaptó bien bajo los palos y demostró fiabilidad cuando fue necesario”.

Agregan que “la acogida que ha recibido Vozinha en Santiago ha sido digna de una estrella mundial”, luego de convertirse en “un fenómeno global”.

En tanto “Santiago Magazine” destaca que “Vozinha debuta en la victoria del Colo Colo en la Copa” y ponen énfasis que llegaron “20.000 aficionados al Estadio Nacional”.

Vozinha debutó por Colo Colo y en Cabo Verde estaban atentos

A Vozinha lo aplauden en Cabo Verde

También “A Semana” le hizo un seguimiento. “Josimar José Évora Dias, «Vozinha», debutó con el club chileno Colo-Colo en una victoria por 3-0 ante Unión Española, en un partido correspondiente a la Copa de Chile”, detallan.

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También indican lo grande que es Colo Colo. “El equipo con más títulos nacionales y el único chileno campeón de la Copa Libertadores (1991), es el club de mayor prestigio en el que ha militado el caboverdiano, quien ya pasó por Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) y AS Trencin (Eslovaquia)”, se manifiesta.

Finalmente el fan page en Facebook “Cabo Verde We Believe” manifestó que es un “sólido comienzo” y realza que haya sido capaz de mantener la valla sin recibir goles.