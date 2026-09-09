La Champions League 2026-27 levanta el telón y el Barcelona tendrá su esperado estreno este miércoles 9 de septiembre, cuando reciba al Feyenoord en el Camp Nou por la primera jornada de la fase de liga.
El conjunto blaugrana aterriza en el torneo continental atravesando un gran momento. El vigente campeón de La Liga acumula cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros y viene de golear 5-0 al Valencia en su último compromiso por el torneo español.
Barcelona goleó por 5-0 al Valencia en su último compromiso por el torneo español.
¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs. Feyenoord?
El partido entre Barcelona vs. Feyenoord, será este miércoles 9 de septiembre a las 13:45 horas de Chile, en el en el Camp Nou por Champions League.
El duelo será transmitido por la señal de ESPN Premium y ESPN 5, también lo podrás ver vía streaming través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos.
Te dejamos los canales según tu cableoperador:
ESPN Premium
- VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
- DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
- ENTEL: 241 (HD)*
- CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
- GTD/TELSUR: 70 (SD)
- MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
- TU VES: 522 (HD)
- ZAPPING: 48 (HD)*
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ESPN 5
- VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
- DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
- Claro:177 (SD) – 477 (HD)
- Entel: 218 (HD)
- Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
- TU VES: 516 (SD)
Posibles formaciones de Barcelona y Feyenoord
- Barcelona: Joan García; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Espart; Rodri, Pedri; Lamine, Fermín, Raphinha y Gordon.
- Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Diarra, Valente y Ferri.
En resumen…
- Barcelona vs Feyenoord se juega este miércoles 9 de septiembre por Champions.
- Los catalanes vienen de golear 5-0 al Valencia.
- El partido se podrá ver por ESPN Premium, ESPN 5 y Disney+ Premium.