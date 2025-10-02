Lo ocurrido este jueves en la Europa League fue insólito, inaudito y heroico. Fue específicamente en el partido entre Roma y Lille, por la segunda fecha de la fase de liga, en el Estadio Olímpico de la capital italiana, con triunfo por 0-1 para los franceses.

En las postrimerías del duelo, con el Lille ya en ventaja por 0-1, el árbitro belga, Erik Lambrechts, cobró penal para la Roma por mano en el área y La Loba se ilusionó con el empate. Pero lo que vendría no estaba en los planes de nadie.

A los 81′ Artem Dovbyk se puso frente al balón y definió a su derecha por bajo… el arquero del Lille, Berke Özer, adivinó el lado y contuvo el penal.

Dos repeticiones del penal, dos atajadas más

En medio de los efusivos festejos del meta, el réferi fue advertido por audio desde el VAR y determinó repetir el disparo por invasión al área de los franceses y adelantamiento de Özer.

Así, en los 83′ se repitieron los protagonistas y el libreto: Dovbyk ejecutó casi calcado su remate y Özer volvió a atajar el penal. Nuevamente el árbitro determinó invalidar la acción como castigo a Özer, que otra vez se adelantó un metro…

Para el segundo remake Dovbyk tiró la toalla y fue Matias Soule quien se puso frente al balón y Özer. El argentino disparó hacia su izquierda a media altura y el arquero del Lille volvió a atajar con espléndida volada en los 84′.

Y esta vez fue definitivo. Özer salvó al Lille del empate al contener tres veces el mismo penal a dos jugadores distintos en menos de cuatro minutos, evitando la caída de su valla como gran héroe en el triunfo de los galos en Europa League.