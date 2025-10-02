En el peor momento posible. La lesión muscular que sufrió el delantero Darío Osorio previo a la última doble fecha de Eliminatorias con la Selección Chilena, terminó por quitarle lo más preciado que tenía desde su llegada al Midtjylland danés.

Es que mientras estuvo Thomas Thomasberg como entrenador del equipo de Herning, el oriundo de Hijuelas fue titular indiscutido, con buenas actuaciones, goles y asistencias en la pasada temporada, y todo parecía indicar que este año se repetiría la tendencia.

Sin embargo, entre la lesión y el cambio de técnico en Midtjylland, donde arribó Mike Tullberg, con pasado en el fútbol alemán, terminaron por cambiar el panorama de Osorio, quien más encima vio cómo perdió su puesto en el 11 titular.

¿Quién le quitó el puesto a Darío Osorio en Midtjylland?

Mientras el surgido en Universidad de Chile se recuperaba de su molestia, en el cuadro danés trajeron de regreso al centroatacante brasileño Júnior Brumado, de 26 años, que si bien es parte de la institución desde 2019, en las últimas semanas explotó en las redes.

Proveniente del Bahía, al no encontrar espacio en Midtjylland, el “9” partió a préstamo en tres oportunidades donde pasó por el Silkeborg sueco, Hansa Rostock de Alemania y el Curitiba de su país natal, donde no logró plasmar buenos rendimientos.

Sin embargo, en su tercera vuelta al club, Júnior Brumado explotó con goles, actualmente lleva cinco en 13 juegos, de los cuales cuatro fueron durante las fases clasificatorias de Europa League, y precisamente en su duelo con el Nottingham Forest sentó en la banca a Osorio por segundo juego seguido.

Los números del chileno en esta temporada

Hasta antes de la lesión que lo tuvo fuera de las canchas las últimas tres semanas, Darío Osorio registra cinco goles y cuatro asistencias en 12 juegos, donde estuvo en cancha por 803 minutos, además de recibir una tarjeta amarilla.