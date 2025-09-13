Darío Osorio fue uno de los convocados a la selección chilena en la última fecha doble de Eliminatorias, pero una lesión no lo dejó jugar. Midtjylland confirmó el tiempo que estará fuera de las canchas.

Osorio es uno de los chilenos que pasa por mejor momento en Europa. En su tercera temporada en Dinamarca, el formado en Universidad de Chile intenta explotar todas sus condiciones para intentar dar el salto a una de las ligas más importantes del viejo continente.

El tiempo sin jugar de Darío Osorio

Con un nuevo proceso fallido de Chile para ir a la Copa del Mundo, en Juan Pinto Durán ya se piensa en el camino a la cita planetaria de 2030. Darío Osorio es uno de los llamados a liderar este nuevo ciclo, por lo que fue una decepción el que no pudiera jugar ante Brasil y Uruguay tras ser liberado.

“El seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria. El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA”, indicaron desde Juan Pinto Durán para confirmar su baja.

De regreso en Dinamarca, su club confirmó que este desgarro lo tendrá varios días fuera de las canchas. Osorio se perderá el debut del Midtjylland, además de compromisos por el torneo local de su club. Una baja muy sensible.

“Darío Osorio ha regresado de la concentración de la selección nacional con una lesión y se espera que esté de baja entre tres y cuatro semanas. ¡Que te mejores pronto, Darío!“, escribieron desde el equipo danés.

Darío Osorio ha tenido un gran arranque de temporada 2025-2026. El jugador de 21 años suma 12 partidos, con 5 goles y 4 asistencias. Será una dolorosa pérdida para su club, quienes tendrán que enfrentar difíciles encuentros sin una de sus mayores figuras.