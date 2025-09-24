En medio de un doro momento personal, Darío Osorio recibe una alegría en Dinamarca. El delantero se encuentra recuperándose de una lesión y este miércoles tuvo motivos para festejar gracias al Midtjylland.

El ex U de Chile, que volvió a Europa con problemas físicos desde la selección chilena, recibió una enorme noticia noticia. Esto, porque su equipo tuvo un glorioso debut en la UEFA Europa League.

En su duelo ante el Sturm, hoy segundo en la liga austriaca, el cuadro del chileno se impuso por 2 a 0. Un resultado que le permite instalarse de inmediato como uno de los punteros de la fase liga del certamen continental.

El Midtjylland le sacó una sonrisa a Darío Osorio mientras se recupera de su lesión. Este miércoles el elenco del chileno logró un triunfazo por 2 a 0 en el inicio de la fase liga de la UEFA Europa League, sumando sus primeros tres puntos.

El cuadro danés logró ponerse en ventaja temprano en el encuentro gracias a un error del rival. En los 7′ minutos Oliver Christensen anotó en su propia portería para darle la ventaja al dueño de casa.

El Midtjylland trató por todos lados, pero no la tuvo fácil para poder aumentar la diferencia. De hecho, fue el Sturm el que más llegó al área rival y se generó las mejores ocasiones de peligro.

Hubo que esperar hasta los 88′ para que el elenco de Darío Osorio pudiera asegurar los tres puntos. Ousmane Diao fue el encargado de marcar el 2 a 0 con el que el equipo del chileno se quedó con la victoria.

La noticia le da un respiro al delantero criollo, quien todavía no logra superar los problemas físicos que lo tienen al margen. Se espera que de aquí a dos semanas ya pueda estar de vuelta a la acción, pero todo dependerá de cómo vaya evolucionando.

Darío Osorio celebra un triunfo de oro para el Midtjylland en el inicio de la UEFA Europa League. El chileno trabaja para estar de regreso lo antes posible y así poder seguir rompiéndola como lo estaba haciendo hasta ahora.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio en Midtjylland?

Desde su arribo, Darío Osorio ha logrado disputar 75 partidos oficiales en total con la camiseta del Midtjylland. En ellos ha marcado 20 goles, ha aportado con 9 asistencias y alcanza los 4.686 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido del Midtjylland?

Mientras Darío Osorio se sigue recuperando de su lesión, el Midtjylland se enfoca en seguir peleando el liderato de la liga danesa. Este lunes 29 de septiembre desde las 14:00 horas el elenco del chileno recibe al Randers.

