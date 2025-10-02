Es tendencia:
Europa League

Enloquecen con la nueva clase magistral de Manuel Pellegrini en la Europa League: “Excepcional”

El entrenador chileno hizo una maniobra que fue muy alabada en la victoria de Real Betis en la competencia internacional.

Por Carlos Silva Rojas

Manuel Pellegrini celebró con Real Betis.
© Getty ImagesManuel Pellegrini celebró con Real Betis.

Una nueva victoria sumó Real Betis de Manuel Pellegrini en el arranque de la temporada. Ahora el equipo español celebró en el marco de la fase de liga de la Europa League.

El cuadro andaluz se trasladó a Bulgaria para vencer por 2-0 en condición de visita a Ludogorets, con lo que sumó su primera victoria en el certamen internacional.

El equipo del Ingeniero se mostró sólido en calidad de forastero, donde se impuso gracias al gol de Giovani Lo Celso y un tanto en contra de Son.

Director deportivo de Real Betis llena de elogios a Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini decidió poner a varios suplentes en Real Betis, situación que fue analizada y alabada por el director deportivo de la institución, Manuel Fajardo, a quien le agradó la medida.

Bueno, todos conocemos a Pellegrini y la gestión que hace del vestuario a lo largo de la temporada suele ser excepcional“, dijo el doctor Fajardo a Movistar+.

“Hoy ha optado por hacer ocho cambios, por hacer muchas rotaciones, y tenemos máxima confianza en los que salen al verde”, agregó.

Más elogios para Manuel Pellegrini en España. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Más elogios para Manuel Pellegrini en España. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Por último, el directivo español habló del cometido del volante Giovani Lo Celso, una de las figuras ante Ludogorets.

“La verdad es que Gio viene en una dinámica muy muy buena, muy positiva, recorriendo muchos kilómetros en el terreno de juego, llevando a cabo un esfuerzo formidable, portando el brazalete de capitán el otro día y ejerciendo como tal de una manera muy muy muy positiva”, cerró.

