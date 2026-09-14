El atacante chileno fue parte de la jugada en que el Globo le marcó el segundo tanto, a la postre el del triunfo, a la Academia. Pero también dejó la cancha por un nuevo problema físico que se suma al sinfín de lesiones que ha padecido en Argentina.

El cronómetro del partido que Huracán le ganó a Racing Club marcaba 62 minutos cuando el DT del Globo optó por el ingreso de Bruno Barticciotto en lugar de Juan Bisanz. Y el delantero chileno pudo ser partícipe de la jugada que significó el triunfo.

Barticciotto sacó un centro que Matías Pérez no pudo despejar de taco. Aunque la pelota enviada por el exdelantero de Talleres de Córdoba llegó a los pies de Thaiel Peralta. Fue el “11” el que desbordó y encontró solo al ecuatoriano Jordy Caicedo.

El “9” prácticamente tuvo que empujar el balón dentro de la portería defendida por Facundo Cambeses a pesar de que el Globo estaba en una evidente desventaja numérica dentro del área. Barticciotto fue parte de la fervorosa celebración en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El centro de Bruno Barticciotto en la jugada del gol de Huracán ante la Academia. (Captura ESPN).

Pero ocho minutos después sufrió un nuevo traspié físico, a esta altura un calvario para él: debió dejarle su lugar a Hugo Nervo tras una molestia muscular. Para colmo de males, con el correr de las horas se supo del diagnóstico que afecta al futbolista surgido en las inferiores de Universidad Católica.

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Bruno Barticciotto duró 23 minutos en el Huracán vs Racing por un nuevo desgarro

Pues bien, el entrenador de Huracán no podrá contar con Bruno Barticciotto por algunas semanas luego de esa apasionante victoria sobre Racing Club. El medio partidario Soy Quemero informó que el chileno padece un desgarro en el sóleo. Un nuevo problema físico en 2026.

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De hecho, es la séptima lesión muscular que Barticciotto sufre este año, algo que ya experimentó mucho en 2024 cuando militaba en la T cordobesa. Pero en 2025, cuando fue a préstamo al Santos Laguna de México, estuvo con más continuidad: de hecho anotó ocho goles en 22 partidos.

“Hay que tener en cuenta que este año Talleres lo llevó a Italia junto con parte del cuerpo médico para una interconsulta por sus reiteradas lesiones musculares”, apuntó también SoyQuemero en este nuevo reporte de una lesión del hijo de Marcelo Barticciotto.

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