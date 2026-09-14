Cerca de 200 competidores le dieron vida a un electrizante fin de semana de esquí y snowboard, enfrentándose en una frenética bajada masiva cerro abajo.

Un fin de semana repleto de emoción, deporte extremo y condiciones climáticas espectaculares fue el que se vivió en el Centro de Montaña El Colorado tras la realización del esperado Volcom Avalanche 2026.

El evento reunió a cerca de 200 apasionados deportistas del esquí y snowboard, quienes protagonizaron una verdadera “avalancha humana”.

Bajo un formato masivo y sin tregua, los competidores se lanzaron de manera simultánea cerro abajo, desafiando la nieve a máxima velocidad en una recta final donde el primero en cruzar la meta se adjudicaba la victoria.

El Colorado congregó a muchos participantes

Ganadores de las diferentes categorías

La competencia coronó a los reyes de la montaña en sus cuatro categorías, que mostraron una gran destreza en Los Andes.

Ski Masculino: 1° Lugar – [Ferrio Llibre]

1° Lugar – [Ferrio Llibre] Ski Femenino: 1° Lugar – [Luna Kawaguchi]

1° Lugar – [Luna Kawaguchi] Snowboard Masculino: 1° Lugar – [Paolo Celle]

1° Lugar – [Paolo Celle] Snowboard Femenino: 1° Lugar – [Catalina Encalda]

“Vivimos una jornada inolvidable con un nivel deportivo altísimo y un marco de público espectacular. El formato del Volcom Avalanche genera una energía única tanto para los competidores como para quienes vienen a mirar, y las condiciones de la montaña acompañaron de forma perfecta”, destacó Matías López, Gerente Comercial de Andacor.

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Con esta exitosa edición, El Colorado consolida su compromiso con los deportes de cordillera y el desarrollo de eventos de primer nivel que reúnen a la comunidad de la nieve.