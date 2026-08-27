Maxi Romero sufrió una lesión que parece ser complicada, mientras que Javier Correa puede ser suspendido por el Tribunal.

Malas noticias para la delantera de Colo Colo en dos días: el martes Javier Correa fue denunciado al Tribunal de Disciplina, mientras que el miércoles Maximiliano Romero sufrió una lesión en su rodilla derecha que parece ser seria a la espera de exámenes.

Si en la ANFP castigan al 9 (sería para la fecha 22 ante Huachipato, pues sí jugará contra Audax el domingo), los albos perderán a sus dos centrodelanteros en un momento importante, ya que se entra en la recta final de la temporada.

Ahí es donde Fernando Ortiz deberá barajar sus cartas para encontrar el sustituto. Y a priori, aparecen tres opciones para poder usar esa posición.

Maxi Romero se lesionó ante Unión Española

Las opciones para ser el 9 de Colo Colo

El primero de ellos es Felipe Raipán, juvenil de 16 años que ante Unión Española volvió a demostrar que tiene olfato goleador, al empujar la pelota en el área chica.

Juega en contra su inexperiencia aún en el profesionalismo. De hecho ante los hispanos en un partido donde fueron titulares muchos juveniles, debió esperar su turno desde el banco, lo que demuestra que aun lo están fogueando.

Luego aparece la opción de Marcos Bolados, quien en Copa Chile jugó por primera vez en la temporada luego de haber sufrido un corte de ligamento en su rodilla izquierda.

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Demostró un buen nivel, anotando incluso un gol. Eso sí, su posición habitual no es la de un “9”, a pesar de que en otras ocasiones ha jugado ahí en Colo Colo.

La tercera alternativa es Yastin Cuevas, quien usó esa posición en el primer semestre. Sin embargo, ha perdido relevancia en el plantel, al punto de que Ortiz tiene mejor considerad a Raipán.