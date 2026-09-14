De la mano de Nicolás Córdova, ahora la Roja agenda dos partidos ante los cafeteros; uno será en Cali y el otro en Santiago.

La selección chilena sigue trabajando para iniciar un nuevo proceso para el Mundial 2030, todavía de la mano del interino entrenador Nicolás Córdova al mando.

En ese sentido, ya se confirma el rival para la fecha FIFA del mes de noviembre, con una sorpresa, porque también se jugará uno de los duelos en el Estadio Nacional de Santiago.

El rival será la selección de Colombia, programado para el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y el 17 del mismo mes ante los cafeteros en Ñuñoa.

La Roja volverá a chocar contra Colombia. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La Roja chocará ante Colombia en Cali y Santiago

Fueron las redes sociales de la selección chilena quienes confirmaron los nuevos amistosos de la selección chilena, de manera de ir dando rodaje al plantel que mira un nuevo proceso de Eliminatorias.

“Como parte de la Fecha FIFA de noviembre, nos mediremos en doble instancia ante Colombia”, destacaron en las plataformas digitales de la selección chilena.

Hay que recordar que estos duelos se suman a los la presente fecha FIFA de septiembre y octubre, donde la Roja jugará en Norteamérica ante Canadá, Estados Unidos y México.

Lo más llamativo es que estos partidos se trabajarán de la mano del interino Nicolás Córdova, donde el equipo de todos sigue atrasado con sus rivales en Conmebol.

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