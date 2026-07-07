Los Cafetaleros se miden ante los Helvéticos por un puesto en cuartos de final.

Solo falta un encuentro para cerrar los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y este será el que disputen Colombia y Suiza. Ambas selecciones quieren seguir avanzando.

Los Cafetaleros han tenido un gran rendimiento en Norteamérica. De hecho, todavía están invictos y lideraron el grupo que compartieron con Portugal de Cristiano Ronaldo. Claro que los Helvéticos no son un rival sencillo y este choque asoma como muy parejo.

¿Dónde ver a Colombia vs Suiza?

Este encuentro podrá ser visto gratis en TV por Chilevisión, además también lo dará DSports en el cable. Por streaming estará disponible en DGO, DAZN, Paramount+, Prime Video y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es el partido del Mundial 2026?

El duelo de Colombia y Suiza será este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

Colombia quiere hacer historia

Colombia ha sido una de las buenas selecciones que ha tenido esta Copa del Mundo. Con un Luis Díaz intratable, la experiencia de James Rodríguez y la frescura de Juan Fernando Quintero en los segundos tiempos, hacen que sus hinchas se ilusionen.

La mejor actuación de los Cafetaleros en una cita planetaria fue en Brasil 2014, donde alcanzaron los cuartos de final. En esa instancia, los entonces dirigidos por José Néstor Pekerman fueron eliminados por Brasil. Ahora el plantel de Néstor Lorenzo quiere escribir su propia historia.

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Suiza es de esos protagonistas silenciosos de la Copa del Mundo. Siempre tienen algunas figuras en el primer nivel y son un equipo que sabe a lo que juega. Lideraron su grupo y eliminaron a Argelia con mucha autoridad. Se destacan por su defensiva, la cual intentará frenar el poderío colombiano.